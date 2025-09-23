Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:37, 23 сентября 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о новом продвижении в украинском регионе

Марочко: ВС России продвинулись у шести поселений в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись у шести поселений в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

Так он описал продвижения за выходные и последние сутки. В частности, Марочко сообщил о продвижении в Волчанске.

«В районах Старицы и Синельниково ВС РФ расширили зону контроля в лесном массиве, есть небольшое продвижение (...) и в районе Тихого. Северо-восточнее Хатнего наши бойцы улучшили тактическое положение, а также расширили зону контроля в районе Отрадного», — рассказал эксперт.

Ранее нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Купянске для Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает катастрофа. По ее словам, после падения города для ВС России откроется путь к повторному взятию всех утерянных в 2022 году территорий Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Токаев встретился с Зеленским и обсудил СВО

    Москвичи пережили рекордную ночь

    Стало известно о готовящемся в одной из украинских бригад бунте

    Марочко рассказал о новом продвижении в украинском регионе

    Дорогу в российском регионе закрыли из-за сильного снегопада

    Мужчин предупредили о неожиданном побочном эффекте после секса

    Израиль предупредили об ущербе отношениям с США по одной причине

    Зеленский и Келлог обсудили закупки американского оружия

    Конфликт из-за музыки обернулся двумя ударами мачете в шею россиянки

    Актер Смольянинов рассчитался с долгами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости