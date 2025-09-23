Марочко: ВС России продвинулись у шести поселений в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись у шести поселений в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

Так он описал продвижения за выходные и последние сутки. В частности, Марочко сообщил о продвижении в Волчанске.

«В районах Старицы и Синельниково ВС РФ расширили зону контроля в лесном массиве, есть небольшое продвижение (...) и в районе Тихого. Северо-восточнее Хатнего наши бойцы улучшили тактическое положение, а также расширили зону контроля в районе Отрадного», — рассказал эксперт.

Ранее нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Купянске для Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает катастрофа. По ее словам, после падения города для ВС России откроется путь к повторному взятию всех утерянных в 2022 году территорий Харьковской области.