Машины на 60 миллионов рублей выжгли на парковке в российском регионе

В Владивостоке осудят жителя из-за сгоревших машин на 60 миллионов рублей

В Владивостоке осудят жителя за поджог машины на парковке за вознаграждение в виде наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба»). По версии следствия, в марте он вместе с подельником получил задание поджечь машину на парковке, награждением за это должны были стать наркотики.

В результате огонь с автомобиля распространился на 19 соседних машин, которые выгорели. Еще одна получила повреждения, но может быть восстановлена. Общий ущерб составил более 60 миллионов рублей. Дело в отношении одного из поджигателей рассмотрит Первомайский районный суд города Владивостока.

