Медведев предупредил США о возможном конфликте

Медведев: США должны снять санкции с России, иначе риск конфликта высок
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

США должны снять санкции против России, иначе риск прямого конфликта двух стран будет высоким. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети Х.

По его словам, Москва готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако решение остается за Вашингтоном. При этом он назвал недостаточным «просто следовать букве договора».

«США должны отказаться от попыток ослабить Россию с помощью санкций и пошлин. В противном случае риск прямого конфликта остается высоким», — написал Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

