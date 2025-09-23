Минсельхоз отчитался о сборе зерна в России

Глава Минсельхоза Лут: К настоящему времени сбор зерна составил 119 млн тонн

К настоящему времени отечественные аграрии успели собрать в общей сложности 119 миллионов тонн зерна. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) России Оксана Лут, ее слова приводит «Интерфакс».

Сбор урожая, отметила руководитель ведомства, подходит к концу. Аграрии успели обработать порядка 75 процентов площадей зерновых и зернобобовых культур. Нынешние темпы сбора, подчеркнула Лут, — выше прошлогодней динамики.

Подавляющую часть собранного урожая составили сборы пшеницы. Урожай ключевой агрокультуры к настоящему времени составил около 86 миллионов тонн, отметила Лут. По итогам нынешнего сельхозсезона в России планируется собрать суммарно 135 миллионов тонн зерна, из которых 90 миллионов придутся на пшеницу.

Собранного к разгару второй половины сентября урожая хватит для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, заявила глава Минсельхоза. Оставшуюся часть аграрии будут собирать с прицелом на экспорт. «Собственно, себя по зерновым мы уже обеспечили», — резюмировала Лут.

Ранее в Минсельхозе указали на рост средней урожайности основных агрокультур. Так, показатель пшеницы в этом сельхозгоду увеличился на 10 процентов, а ячменя — на 17 процентов. В министерстве связали подобную динамику в том числе с использованием качественных минеральных удобрений и семян.