09:39, 5 сентября 2025Экономика

В России оценили объемы собранного зерна

Минсельхоз: В России с начала года собрали 100 миллионов тонн зерна
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С начала 2025 года суммарные сборы зерна в России составили 100 миллионов тонн. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ.

Достигнутый результат превысил на 7 миллионов тонн показатель, установленный в стране за тот же период прошлого года, уточнили в ведомстве. К настоящему время аграрии успели обмолоть большую часть сельхозземель — порядка 30 миллионов гектаров (65 процентов от всей площади).

За это время средняя урожайность увеличилась на 12 процентов и достигла 33,7 центнера с гектара (ц/га). Для сравнения, годом ранее показатель составлял 30,2 ц/га. Урожайность пшеницы за отчетный период выросла на 10 процентов, а ячменя — на 17 процентов. В министерстве связали подобную динамику с использованием качественных семян, повышением технологичности производства и применением качественных минеральных удобрений. Лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых агрокультур оказались Калининградская и Брянская области, а также Республика Адыгея, заключили в Минсельхозе.

Подобных результатов отечественным аграриям удалось добиться, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде российских регионов. По итогам этого года вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев прогнозировал суммарные сборы зерна в стране на уровне в 135 миллионов тонн. Если этот сценарий реализуется, показатель превысит прошлогодний на несколько миллионов тонн.

