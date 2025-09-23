Экономика
18:27, 23 сентября 2025Экономика

Москвичам предсказали новый срок первого снега

Синоптик Шувалов: Первый снег в Москве не выпадет в сентябре
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Первый снег в Москве вряд ли выпадет в сентябре. Новый срок прихода зимних осадков в столицу предсказал уководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет aif.ru.

«Прогнозы звучат самые разные. Мой прогноз: первый снег в Москве выпадет в октябре, даже ближе к середине октября», — заявил синоптик. По словам Шувалова, несмотря на общее похолодание в сентябре, осадки в виде снега могут выпасть только в Кировской и Костромской областях — на северо-востоке центральных областей России.

«Но в остальных районах будут в основном небольшие кратковременные дожди», — добавил метеоролог. По прогнозам специалиста, вероятность снега в Москве до конца сентября не превышает 10 процентов.

Ранее в Гидрометцентре России спрогнозировали, что первый снег в Москве может выпасть в ночь на 26 или 27 сентября. Осадки вряд ли будут продолжительным и пройдут в отдельных районах региона.

