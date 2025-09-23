Экономика
18:41, 23 сентября 2025Экономика

Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

Синоптик Ильин: 23 сентября — последний теплый день в Москве
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вторник, 23 сентября, станет последним теплым днем осени для москвичей. Об этом изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

С этого дня погода в мегаполисе начнет стремительно портиться. Со второй половины дня в столице начнутся дожди. В ночные часы, по прогнозам синоптика, температура опустится до 6–8 градусов тепла, в Подмосковье температура понизится до трех градусов. В среду-четверг, 24–25 сентября, существенных осадков не предвидится, а воздух не прогреется выше плюс 12–13 градусов. В субботу, 27-го числа, ожидается некоторое потепление, однако в воскресенье вновь похолодает до плюс 10–12 градусов. По словам Ильина, снега под конец недели не ожидается, при этом минимальная температура составит плюс 4–9 градусов. Самая холодная ночь придется на пятницу, 26 сентября: тогда показатель будет варьироваться от нуля до двух градусов тепла.

Октябрьскую погоду в ближайшие дни москвичам пообещал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Снега он также не прогнозирует: как объяснил метеоролог, при высоком давлении сильные осадки невозможны, если снежинки и появятся, то до земли не долетят.

