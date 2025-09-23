Забота о себе
08:30, 23 сентября 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о неожиданном побочном эффекте после секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wongsakorn 2468 / Shutterstock / Fotodom

Мужчины могут испытывать сильную головную боль после секса, заявил польский невролог Александр Осиовский. На его исследование обратило внимание издание The Sun.

Невролог отметил, что головная боль после секса отличается от обычной головной боли от напряжения: она более интенсивная и пульсирующая. При этом Осиевский заявил, что у женщин тоже может возникать этот побочный эффект сексуальной близости, но это происходит в два раза реже, чем у мужчин.

Исследователь предполагает, что этот симптом связан со стрессом и волнением перед половым актом. «Мы знаем, что мужчины, как правило, больше беспокоятся, что половой акт не увенчается успехом или в процессе возникнут проблемы. Я думаю, когда это происходит, может возникнуть и головная боль», — заявил невролог.

Кроме того, он отметил, что чаще всего на головную боль после секса жалуются мужчины в возрасте около 35 лет.

Ранее андролог, сексолог Александр Лубенников предостерег мужчин от бесполезного способа лечить импотенцию. По его словам, вакуумные помпы не могут избавить от проблем с достижением эрекции.

