На Украине осудили визит трех африканских послов в Крым

МИД Украины осудил визит послов Буркина-Фасо, Мали и Нигера в Крым

МИД Украины осудил визит послов трех африканских стран в Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Дипломаты назвали действия послов Буркина-Фасо, Мали и Нигера особенно циничными на фоне действий, которые совершают власти этих стран для «сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международного признанных границ».

Делегации послов Буркина-Фасо Аристида Тапсоби, Республики Мали Сейду Камиссоко и Республики Нигер Иссы Абду Сидику находились в Крыму с 18 по 20 сентября. В МИД Украины пригрозили ввести контрмеры в ответ на решения, которые «грубо нарушают» международное право, резолюцию Генассамблеи ООН, а также суверенитет и целостность Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что юридически не будет признавать присоединение новых регионов и республики Крым к России. По его словам, обсуждение возможных шагов Киева в этом вопросе станет возможным после того, как Украине будет понятна позиция Москвы.