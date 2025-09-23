На Украине после мобилизации электрика улицы Канева остались без света

В городе Канев в Черкасской области Украины участились проблемы с уличным освещением, а с началом осенних дождей и усилением ветра они усугубились. Каневская горадминистрация объяснила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сложившуюся ситуацию мобилизацией единственного электромонтера.

«С середины июля 2025 года в КП "Город" отсутствует электромонтер — единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы, занимался строительством сооружений для уличного освещения, был призван на военную службу», — говорится в публикации.

Отмечается, что другого работника, который мог бы обслуживать и ремонтировать фонари, у коммунального предприятия нет. Коммунальщики признали, что неоднократно получали жалобы от жителей, однако решить проблему пока не могут.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором для Евросоюза насильственную мобилизацию украинцев. Он добавил, что на Украине ведется открытая охота на людей.

