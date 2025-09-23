На Украине рассказали о планах создать космические войска

На Украине рассказали о планах создания Космических войск ВСУ

До конца 2025 года Киев планирует создать Космические войска Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на планы украинского правительства рассказывает «Судебно-юридическая газета».

«До 31 декабря 2025 года должна быть обновлена структура сил обороны в связи с созданием космических сил, сформирована правовая и организационная основа для их функционирования», — говорится в публикации.

В августе в Минобороны России рассказали об атаках на украинские предприятия «Южмаш» и «КБ имени Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье, а также ударах по сборочным цехам Павлоградского химического завода, специализирующегося на производстве двигателей, боевых частей и топлива для ракет и систем управления для беспилотников.