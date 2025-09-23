Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 23 сентября 2025Бывший СССР

На Украине заявили о спутанных планах Зеленского из-за заявления Путина

Соскин: Заявление Путина спутало планы Зеленского на встречу с Трампом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заявление президента России Владимира Путина о соблюдении ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях спутало планы главы Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на Youtube-канале.

«Путин дает Трампу очень серьезные козыри в руки. А что может дать Зеленский? (...) Все карты на руках у Путина», — рассказал Соскин.

Он добавил, что таким заявлением российский лидер указал на готовность к конструктивному диалогу с США, а Трамп на встрече с Зеленским будет принуждать украинского президента подписать мирный договор с Россией.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский станет единственным препятствием для урегулирования конфликта в случае отказа приехать в Москву на переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор объяснил ночной налет дронов ВСУ на Москву

    Валуев раскритиковал отказ МОК отстранять Израиль

    Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе

    В Казани вслед за другими городами объявили угрозу атаки БПЛА

    Названа причина пробуждения с плохим запахом изо рта

    В Киеве решили не ждать чудес

    Фура взорвалась после массового ДТП на российской трассе

    Российский регион недополучит десятки миллиардов рублей доходов

    Россиянка решила проверить состояние заболевшей ОРВИ дочери и нашла ее мертвой в комнате

    Новоиспеченная жена впала в кому в первую брачную ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости