На Украине заявили о спутанных планах Зеленского из-за заявления Путина

Соскин: Заявление Путина спутало планы Зеленского на встречу с Трампом

Заявление президента России Владимира Путина о соблюдении ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях спутало планы главы Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на Youtube-канале.

«Путин дает Трампу очень серьезные козыри в руки. А что может дать Зеленский? (...) Все карты на руках у Путина», — рассказал Соскин.

Он добавил, что таким заявлением российский лидер указал на готовность к конструктивному диалогу с США, а Трамп на встрече с Зеленским будет принуждать украинского президента подписать мирный договор с Россией.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский станет единственным препятствием для урегулирования конфликта в случае отказа приехать в Москву на переговоры.