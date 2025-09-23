На Западе указали на адресованное НАТО послание Путина

Advance: Путин показал НАТО, что Россия готова ответить на любую угрозу

Президент России Владимир Путин показал НАТО, что Россия готова ответить на любую военную угрозу. Такое мнение выразило издание Advance.

«Владимир Путин вновь заявил о готовности России ответить на любую угрозу не на словах, а конкретными "военно-техническими мерами". Это послание адресовано прежде всего НАТО», — отмечается в материале.

Издание подчеркнуло, что решение России снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало прямым ответом на планы западных стран модернизировать и переместить военные системы, сокращающие время принятия решений и снижающие предсказуемость.

22 сентября на заседании Совета безопасности Путин заявил, что Россия готова ответить военно-техническими мерами на любые угрозы. Он заявил, что в этом ни у кого не должно быть сомнений.

В августе заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал снятие моратория на размещение РСМД сигналом для США. По его словам, Москва не намерена соблюдать принципы безопасности в одностороннем порядке и подвергать риску обороноспособность страны.