На Западе указали на адресованное НАТО послание Путина

Президент России Владимир Путин показал НАТО, что Россия готова ответить на любую военную угрозу. Такое мнение выразило издание Advance.
«Владимир Путин вновь заявил о готовности России ответить на любую угрозу не на словах, а конкретными "военно-техническими мерами". Это послание адресовано прежде всего НАТО», — отмечается в материале.
Издание подчеркнуло, что решение России снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало прямым ответом на планы западных стран модернизировать и переместить военные системы, сокращающие время принятия решений и снижающие предсказуемость.
22 сентября на заседании Совета безопасности Путин заявил, что Россия готова ответить военно-техническими мерами на любые угрозы. Он заявил, что в этом ни у кого не должно быть сомнений.
В августе заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал снятие моратория на размещение РСМД сигналом для США. По его словам, Москва не намерена соблюдать принципы безопасности в одностороннем порядке и подвергать риску обороноспособность страны.