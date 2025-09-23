Начальница влюбилась в подчиненного и подарила ему 36 миллионов рублей на развод

В Китае начальница подарила любовнику деньги на развод, а затем обратилась в суд

В Китае женщина влюбилась в подчиненного и подарила ему три миллиона юаней (около 36 миллионов рублей) на развод с женой. Об этом сообщает South China Morning Post.

Предпринимательница по фамилии Чжу вступила в отношения с женатым сотрудником по фамилии Хэ, который был младше нее. Вскоре чувства стали так сильны, что она подарила ему деньги, чтобы он уладил дела с супругой. На эту сумму мужчина нанял юристов для развода, а также выделил ее часть для содержания ребенка. В итоге Хэ развелся.

После года совместной жизни начальница поняла, что она и Хэ не подходят друг другу, и потребовала у любовника вернуть подаренные деньги. Мужчина отказался, и она обратилась в суд. Судья обязал бывшего супруга вернуть три миллиона юаней Чжу, но позже вышестоящая инстанция отменила это решение.

Апелляционный суд Чунцина отказал в удовлетворении иска, отметив что «Чжу проявила отсутствие порядочности, пытаясь вернуть средства после развода, который сама инициировала своими деньгами». Суд постановил что деньги были не подарком, а компенсацией за развод, а также подспорьем для содержания ребенка.

Ранее в Китае топ-менеджер отсудил у компании компенсацию в 1,13 миллиона юаней (10,3 миллиона рублей по текущему курсу) после увольнения за поцелуй с подчиненной в офисе. Работодатель расценил его действия как сексуальные домогательства и злоупотребление служебным положением.