14:04, 23 сентября 2025

Назван срок начала применения вакцины против рака в России

Марк Леонов
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ученые готовы через 1,5 месяца начать лечение вакциной от рака. Об этом сообщил глава Националього исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, его слова приводит ТАСС.

По словам Гинцбурга, специалисты уже отобрали добровольцев и подали все необходимые документы для начала процедуры лечения.

«Мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к их лечению», — заявил глава НИЦЭМ.

Ранее сообщалось, что в клинических исследованиях пока участвуют больные с меланомой, поскольку она наиболее иммуногенная опухоль, для которой вакцины должны быть наиболее эффективны.

