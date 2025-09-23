Экономика
15:26, 23 сентября 2025

Назван возраст переезда европейской молодежи от родителей

Eurostat: В Европе молодежь переезжает от родителей в 26,2 года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

В странах ЕС молодежь переезжает от родителей в собственное жилье в среднем в 26,2 года, а в большинстве южноевропейских стран — после 30 лет. Об этом говорится в исследовании европейского статистического агентства Eurostat, передает РИА Новости.

В исследовании учитывали данные за 2024 год. Средний возраст переезда снизился по сравнению с 2023 годом, когда показатель составил 26,3 года. По данным экспертов, с 2002 года значение колеблется между 26,1 года и 26,8 года.

Выше всего возраст переезда оказался в Хорватии (31,3 года), Словакии (30,9 года), Греции (30,7 года), Италии (30,1 года) и Испании (30 лет), а ниже всего — в Финляндии (21,4 года), Дании (21,7 года) и Швеции (21,9 года). В Австрии родителей покидают примерно в 25,3 года, в Эстонии — в 22,4 года, во Франции — в 23,5 года, в Германии — в 23,9 года, в Латвии — в 26,6 года, в Литве — в 23,6 года, в Польше — в 26,7 года.

При этом людей в возрасте от 15 до 29 лет больше остальных затрагивает проблема высоких расходов на жилье. В прошлом году 9,7 процента молодых граждан Европы жили в домохозяйствах, где на жилье тратилось 40 процентов дохода или более, при этом доля таких людей среди остального населения составила только 8,2 процента.

Наибольший разрыв между тратами на жилье молодежи и населения оказался в Дании (28,9 и 14,6 процентов соответственно), Норвегии (25,9 и 15,4 процента) и Нидерландах (15,3 и 6,9 процента). «Перегрузка» молодых людей расходами на квартиры и дома во многих странах ЕС наблюдается значительная: так, в Греции показатель составляет 30,3 процента, в Германии — 14,8 процента, в Швеции — 13,5 процента. Ниже всего значение в Хорватии (2,1 процента), на Кипре (2,8 процента) и Словении (3 процента).

Ранее юрист Дмитрий Кваша предостерег россиян от покупки дешевых квартир. По его словам, жилье по цене сильно ниже рыночной могут продавать жертвы мошенников.

