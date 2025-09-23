Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 23 сентября 2025Экономика

Названа дата включения отопления в Москве

Мэр Собянин: Отопление в Москве начнут включать 24 сентября
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В среду, 24 сентября, в Москве начнут включать отопление. Такую дату назвал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В первую очередь теплом обеспечат социальные объекты — школы, детские сады и больницы. Затем отопление подадут и в жилые дома москвичей, рассказал глава города. «Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», — уточнил Собянин.

В целом, по словам мэра, к осенне-зимнему периоду подготовлены более 74 тысяч объектов — в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что в социальных объектах Подмосковья отопление начнут включать со вторника, 23 сентября, а в многоквартирных домах — с понедельника, 29 сентября. Такое решение власти приняли на фоне прогнозов синоптиков о заметном похолодании и скором выпадении первого снега в столичном регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    ВСУ атаковали три российских региона

    Названа дата прихода метеорологической осени в Москву

    Названы пять признаков ложного друга

    В российском городе загорелся зоопарк

    Звезда «Уральских пельменей» назвала отличие европейских женщин от российских

    ЗАЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ

    Экс-жена наводившего ракеты ВСУ на своих офицера рассказала о его отношении к СВО

    Названа дата включения отопления в Москве

    Трамп похвастался своей речью в ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости