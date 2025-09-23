Названа дата включения отопления в Москве

Мэр Собянин: Отопление в Москве начнут включать 24 сентября

В среду, 24 сентября, в Москве начнут включать отопление. Такую дату назвал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В первую очередь теплом обеспечат социальные объекты — школы, детские сады и больницы. Затем отопление подадут и в жилые дома москвичей, рассказал глава города. «Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», — уточнил Собянин.

В целом, по словам мэра, к осенне-зимнему периоду подготовлены более 74 тысяч объектов — в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что в социальных объектах Подмосковья отопление начнут включать со вторника, 23 сентября, а в многоквартирных домах — с понедельника, 29 сентября. Такое решение власти приняли на фоне прогнозов синоптиков о заметном похолодании и скором выпадении первого снега в столичном регионе.