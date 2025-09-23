Названа причина экстренной госпитализации Панкратова-Черного

Mash: Панкратов-Черный был госпитализирован из-за осложнений на фоне онкологии

Актер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован перед спектаклем в Кургане из-за осложнений здоровья на фоне онкологии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, врачи диагностировали у артиста рак легких два месяца назад, когда лечили хронический бронхит. «Год назад Панкратов-Черный сломал рёбра и столкнулся с поражением мелких сосудов мозга», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что актер пропустил минимум два спектакля из-за экстренной госпитализации. Он должен был играть в постановке «Женихи» в Тюмени в понедельник, 22 сентября, и в Кургане во вторник, 23 сентября.

До этого стало известно, что Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали. В Курганской областной филармонии сообщили, что в сегодняшней постановке актера заменит Владимир Майсурадзе.