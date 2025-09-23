Названа причина пробуждения с плохим запахом изо рта

Стоматолог Ахмед: Выработка слюны во сне влияет на запах изо рта по утрам

Стоматолог Софина Ахмед заявила, что несвежее дыхание по утрам связано с изменением выработки слюны во время сна. Главную причину пробуждения с плохим запахом изо рта она назвала в беседе с Metro.

По словам специалистки, во сне выделяется меньше слюны, особенно если человек дышит через рот. Она объяснила, что из-за этого бактерии активно размножаются на языке и слизистой, вызывая неприятный запах и горьковатый привкус.

Стоматолог также отметила, что соленый или металлический вкус по утрам может говорить о проблемах с носовыми пазухами, вызванными инфекцией, аллергией или ринитом. В таких случаях слизь стекает в горло и несет с собой бактерии и следы воспаления. «Кислый привкус нередко связан с ночным "тихим" рефлюксом, когда желудочный сок поднимается в горло, не вызывая привычной изжоги», — заявила врач.

Она добавила, что качество сна тоже влияет на свежесть дыхания. По ее словам, апноэ, храп и ночные пробуждения искажают вкусовые ощущения и снижают чувствительность рецепторов. В результате человек не только просыпается с неприятным запахом изо рта, но и хуже различает вкусы в течение дня, заключила стоматолог.

Ранее основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев предупредил, что состояние полости рта связано с риском развития болезни Альцгеймера. По его словам, взаимосвязь деменции и стоматологических проблем была подтверждена исследованиями.