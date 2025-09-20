Основатель сети клиник Кудаев рассказал о связи зубов и болезни Альцгеймера

Существует научно обоснованная связь между состоянием полости рта и когнитивным здоровьем, включая риск развития деменции и болезни Альцгеймера, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. Об этом он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Несколько исследований, в том числе крупные популяционные наблюдательные, действительно указывают на повышенный риск деменции у людей с пародонтитом — хроническим воспалением десен, потерей зубов и плохой гигиеной полости рта, указал эксперт.

«Бактерии, вызывающие пародонтит, например Porphyromonas gingivalis, могут проникать в кровоток и достигать мозга, провоцируя системное воспаление. Это воспаление может способствовать образованию бета-амилоидных бляшек — одного из ключевых признаков болезни Альцгеймера», — рассказал Кудаев.

Так, исследование, опубликованное в журнале Neurology в 2022 году, показало, что у людей с воспалением десен и высоким уровнем маркеров воспаления в крови риск деменции был на 22-26 процента выше, отметил собеседник «Ленты.ру».

В Японии проводились долгосрочные наблюдения, в частности Ohsaki Cohort Study, в ходе которых выяснилось: у пожилых людей, потерявших 10 и более зубов и не восстановивших их с помощью протезирования, риск деменции повышался примерно на 30-40 процентов, сообщил эксперт.

«Еще один фактор риска — нарушение жевания. Потеря зубов или болезненное жевание снижают кровоток в височных долях мозга, отвечающих за память. Это может привести к гипостимуляции мозга — то есть его недостаточной активности, что со временем способствует когнитивному спаду», — пояснил Кудаев.

Кроме того, по его словам, люди с плохими зубами часто избегают твердой, но полезной пищи — орехов, овощей, фруктов. Это может привести к дефициту питательных веществ, важных для здоровья мозга, таких как омега-3, витамины группы B, антиоксиданты.

Важно понимать: плохие зубы не вызывают деменцию напрямую. Речь идет о модифицируемом факторе риска — то есть таком, который можно и нужно снижать. Например, с помощью регулярной гигиены полости рта, лечения десен и восстановления утраченных зубов Залим Кудаев основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день»

Ранее стоматолог Дженна Чимон рассказала о том, что воспаление десен не только провоцирует стоматологические проблемы, но и увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, синдрома раздраженного кишечника и даже депрессии.

