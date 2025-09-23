Мир
ООН обвинила Киев в пытках гражданских

Доклад ООН: Украинские власти пытают гражданских, задержанных во время конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские власти пытают гражданских лиц, задержанных во время конфликта. Об этом сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжает фиксировать случаи пыток и жестокого обращения с задержанными», — говорится в документе.

В инстанции подчеркнули, что привлечение к ответственности уличенных в пытках «остается эпизодическим».

Ранее стало известно, что контрактники Вооруженных сил Украины из Колумбии сбежали с фронта после увиденных пыток российских солдат.

