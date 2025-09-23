Мир
14:23, 23 сентября 2025

Остановку автомобиля Макрона из-за кортежа Трампа назвали унижением

Филиппо назвал унижением остановку автомобиля Макрона из-за кортежа Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eliot Blondet / Pool via Reuters

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал унижением остановку автомобиля президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке из-за кортежа президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«То, что ему нравится, когда его унижают, это его проблема», — написал он.

Однако, по словам политика, тот факт, что он унижает Францию — непростительно.

Ранее французского лидера задержала полиция, когда он ехал по Нью-Йорку после своего выступления в штаб-квартире ООН. Уточняется, что это произошло из-за перекрытия улицы из-за кортежа Трампа.

Президенту Франции пришлось позвонить своему американскому коллеге, однако, вероятно, Трамп не смог ему помочь и Макрону пришлось продолжить путь пешком.

.
    Все новости