Макрона задержали в США

Макрона задержали полицейские в США, которые перекрыли улицы из-за Трампа

В США президента Франции Эммануэля Макрона задержали полицейские. Об этом сообщает APA.

Уточняется, что французский лидер ехал по Нью-Йорку после своего выступления в штаб-квартире ООН, но был остановлен полицейскими, которые перекрыли улицы из-за кортежа президента США Дональда Трампа.

На видео показано, как Макрон звонит Трампу и говорит: «Знаешь что? Я жду на улице, потому что все перекрыто из-за тебя». Однако, вероятно, автомобиль президента Франции так и не пропустили, потому что на кадрах видно, что после разговора с полицейскими Макрон продолжил свой путь пешком.

