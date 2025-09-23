Мир
23:21, 22 сентября 2025Мир

От жены Макрона потребуют подтвердить пол на экспертизе

Журналистка Оуэнс потребует от Брижит Макрон подтвердить пол на экспертизе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Журналистка из США Кэндис Оуэнс намерена потребовать от жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит пройти независимую экспертизу с целью определения ее первоначальной половой принадлежности. Об этом Оуэнс заявила газете Daily Mail.

«Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто "предоставить" доказательства», — указала журналистка. По ее словам, жену французского лидера должен проверить независимый врач. Кроме того, она должна предоставить свою медицинскую карту.

Как отметил источник издания, такой сценарий возможен, если дело Брижит Макрон войдет в стадию сбора доказательств. Тогда Оуэнс будет иметь право запросить ее медицинские документы повесткой, а затем потребовать прохождения независимой экспертизы.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон представит в суде США доказательства того, что она женщина.

