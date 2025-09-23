От жены Макрона потребуют подтвердить пол на экспертизе

Журналистка Оуэнс потребует от Брижит Макрон подтвердить пол на экспертизе

Журналистка из США Кэндис Оуэнс намерена потребовать от жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит пройти независимую экспертизу с целью определения ее первоначальной половой принадлежности. Об этом Оуэнс заявила газете Daily Mail.

«Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто "предоставить" доказательства», — указала журналистка. По ее словам, жену французского лидера должен проверить независимый врач. Кроме того, она должна предоставить свою медицинскую карту.

Как отметил источник издания, такой сценарий возможен, если дело Брижит Макрон войдет в стадию сбора доказательств. Тогда Оуэнс будет иметь право запросить ее медицинские документы повесткой, а затем потребовать прохождения независимой экспертизы.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон представит в суде США доказательства того, что она женщина.