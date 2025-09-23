Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 23 сентября 2025Россия

Песков ответил на вопрос о работе освобожденного от должности Козака

Представитель Кремля Песков заявил, что не знает о дальнейших планах Козака
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о дальнейших планах экс-замглавы администрации президента (АП) России Дмитрия Козака. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича», — сказал пресс-секретарь президента.

Так он ответил на вопрос журналистов, предложили ли Козаку новую должность. Песков добавил, что бывший замглавы администрации после отдыха определится со своими планами на трудовую деятельность.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Козака от должности заместителя главы АП. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    На Украине захотели привлечь принца Саудовской Аравии к постройке школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости