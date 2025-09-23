Песков ответил на вопрос о работе освобожденного от должности Козака

Представитель Кремля Песков заявил, что не знает о дальнейших планах Козака

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о дальнейших планах экс-замглавы администрации президента (АП) России Дмитрия Козака. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича», — сказал пресс-секретарь президента.

Так он ответил на вопрос журналистов, предложили ли Козаку новую должность. Песков добавил, что бывший замглавы администрации после отдыха определится со своими планами на трудовую деятельность.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Козака от должности заместителя главы АП. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.