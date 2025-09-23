Пилот российского Су-34 рассказал о существенном изменении в сбросе бомб на объекты ВСУ

В зоне специальной военной операции (СВО) существенно ускорилась система согласования сброса бомб на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об изменении рассказал российский пилот бомбардировщика Су-34 в интервью газете «Взгляд».

По его словам, раньше за время процедуры согласования удара цель, обнаруженная летчиками, могла пропасть с радаров. Однако теперь все происходит быстрее. В пример собеседник издания привел уничтожение самолетов на военных аэродромах Украины. Сейчас поддержку летчикам оказывают беспилотники, зависшие над объектом.

«Нам сообщают координаты цели. Казалось бы, самое время бить. И тут вдруг — стой, говорят! Повиси еще десять минут. Это значит — там самолет выводят из ангара, транспортируют. И когда увидели, подтвердили точку, идет команда — огонь! Приходят координаты, забиваем в ракету, ракета уходит на цель», — рассказал пилот.

Кроме того, по его словам, в Российской армии дейстсвуют тактические авиационные группы (ТАГры), в которые входят бомбардировщики и истребители прикрытия, которые в случае обнаружения отрабатывают по средствам противовоздушной обороны ВСУ. «Истребитель прикрытия висит высоко и видит далеко. И предупреждает нас, если видит шлейф пущенной по нам зенитной ракеты», — пояснил летчик.

Ранее стало известно, что российские войска в зоне СВО начали использовать новую тактику с применением дронов-маток. По словам украинских военных, тяжелые российские беспилотники прорываются как можно дальше за линию контроля и выпускают небольшие летательные аппараты со взрывчаткой. В свою очередь, матка служит ретрансляционной антенной, поддерживая связь с операторами.