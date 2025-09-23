Стимулирующих сексуальное возбуждение россиян предупредили о вреде попперсов

Врач Петров: Попперсы, используемые для возбуждения, могут угрожать жизни

Использование попперсов сопряжено с рисками для жизни, сообщил врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров. Об их вреде специалист предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Попперсы — это ингалянты на основе нитритов, известных в медицине еще с середины XX века, рассказал Петров. По словам врача, в кардиологии они применялись как препараты для снятия приступов стенокардии, благодаря способности быстро расширять сосуды и расслаблять гладкую мускулатуру. Сегодня же эти вещества чаще используются не по назначению — их вдыхают ради кратковременного ощущения эйфории, головокружения и сексуального возбуждения.

Однако привлекательные эффекты сопровождаются серьезными рисками для здоровья, указал нарколог. Ингаляция нитритов может вызвать резкое падение артериального давления, учащенное сердцебиение, потерю сознания и даже остановку дыхания, перечислил собеседник «Ленты.ру». А контакт жидкости с кожей и слизистыми может привести к химическим ожогам, дерматиту и раздражению дыхательных путей.

Известно, что эти вещества повышают уровень метгемоглобина в крови — формы гемоглобина, которая не переносит кислород. В тяжелых случаях развивается кислородное голодание тканей, что может быть опасно для жизни Даниил Петров нарколог

«Отдельно стоит отметить воздействие на зрение: зафиксированы случаи так называемой "попперс-макулопатии" — нарушения центрального зрения, связанного с токсическим поражением сетчатки. Иногда изменения обратимы, но бывают и стойкие нарушения», — отметил специалист.

Есть данные о канцерогенных свойствах отдельных соединений, например, изобутил-нитрита, поэтому в ряде стран их использование было запрещено, обратил внимание Петров.

Опасным, по его словам, является и сочетание попперсов с препаратами для лечения эректильной дисфункции или с другими средствами, расширяющими сосуды. Это может привести к критическому падению давления, инсульту или инфаркту.

«Таким образом, несмотря на то, что попперсы часто продаются под видом "ароматизаторов" и воспринимаются как "легкий" способ стимулировать возбуждение, их употребление сопряжено с серьезными рисками — от острых отравлений и проблем со зрением до угрозы жизни. Это не безобидное вещество, а потенциально опасный ингалянт, и его свободное распространение вызывает серьезные вопросы с точки зрения общественного здоровья», — заключил врач.

