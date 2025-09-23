Популярный российский комик рассказал о поразившем его гонораре звезды КВН

Соболева поразил гонорар Ярушина в размере 300 тысяч рублей за выступление

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев заявил, что в начале карьеры его поразил гонорар звезды КВН Станислава Ярушина, который тот получил за выступление на свадьбе. Об этом юморист рассказал проекту «50 вопросов», ролик вышел во «ВКонтакте».

Говоря на тему доходов, Соболев вспомнил, как в 2012 году вел свадьбу хоккеиста Антона Бурдасова. По словам юмориста, тогда он заработал 150 тысяч рублей и посчитал этот гонорар очень крупным.

«А Ярушин тогда заработал 300 тысяч, я помню это. Я такой: "Он триста зарабатывает, он просто крейзи мужик!"» — рассказал комик. Соболев добавил, что затем его доход рос пропорционально его достижениям в карьере.

