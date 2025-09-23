Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:11, 23 сентября 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о поразившем его гонораре звезды КВН

Соболева поразил гонорар Ярушина в размере 300 тысяч рублей за выступление
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Илья Соболев

Илья Соболев. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев заявил, что в начале карьеры его поразил гонорар звезды КВН Станислава Ярушина, который тот получил за выступление на свадьбе. Об этом юморист рассказал проекту «50 вопросов», ролик вышел во «ВКонтакте».

Говоря на тему доходов, Соболев вспомнил, как в 2012 году вел свадьбу хоккеиста Антона Бурдасова. По словам юмориста, тогда он заработал 150 тысяч рублей и посчитал этот гонорар очень крупным.

«А Ярушин тогда заработал 300 тысяч, я помню это. Я такой: "Он триста зарабатывает, он просто крейзи мужик!"» — рассказал комик. Соболев добавил, что затем его доход рос пропорционально его достижениям в карьере.

Ранее российский комик и актер Александр Ревва назвал гонорар, который он получал в начале карьеры в Comedy Club. Артист заявил, что в то время зарабатывал тысячи долларов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор объяснил ночной налет дронов ВСУ на Москву

    Валуев раскритиковал отказ МОК отстранять Израиль

    Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе

    В Казани вслед за другими городами объявили угрозу атаки БПЛА

    Названа причина пробуждения с плохим запахом изо рта

    В Киеве решили не ждать чудес

    Фура взорвалась после массового ДТП на российской трассе

    Российский регион недополучит десятки миллиардов рублей доходов

    Россиянка решила проверить состояние заболевшей ОРВИ дочери и нашла ее мертвой в комнате

    Новоиспеченная жена впала в кому в первую брачную ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости