17:41, 23 сентября 2025Путешествия

Появилось видео со спящими в московском аэропорту на матрасах пассажирами

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Появилось видео российских пассажиров, которые спят на матрасах на полу в московском аэропорту Шереметьево. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала «Пристегните ремни | авиация», с вечера 22 сентября отменили и задержали в Москве около 200 рейсов, большинство из которых — в Шереметьево. По состоянию на 17:00 по московскому времени 23 сентября задержки в авиагавани все еще есть.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки десятков рейсов в столичном аэропорту Шереметьево. Там подчеркнули, что следят за тем, чтобы права пассажиров соблюдались.

