13:37, 23 сентября 2025

Названа возможная причина задержки Макрона в США

Блохин: Задержка полицейскими Макрона в США могла быть инициирована Трампом
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Задержка полицейскими президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке могла быть инициирована президентом США Дональдом Трампом, предположил политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Тут два варианта только. Первый вариант: либо это пренебрежение со стороны Трампа и специально это было инициировано. Он всячески пытается показать, что Макрон — младший брат, к которому особо не прислушиваются», — допустил Блохин.

При этом политолог предположил, что задержка Макрона — это мог быть простой инцидент.

«Понятно, что Макрон находится на территории США, едет президент этой страны, вполне возможно, что там даже не стали разбираться, кто и что. Поэтому здесь такая развилка. Что именно произошло, трудно сказать», — заключил американист.

Ранее Макрона задержали полицейские. Уточняется, что французский лидер ехал по Нью-Йорку после своего выступления в штаб-квартире ООН, но был остановлен полицейскими, которые перекрыли улицы из-за кортежа Трампа.

