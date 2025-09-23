Бывший СССР
Названа причина паузы в штурме Купянска

Пауза в штурме Купянска связана с тактикой Гитлера, которую использует Зеленский
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пауза в штурме Купянска Харьковской области связана с тактикой Гитлера, которую использует президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил военный аналитик Юрий Кнутов в интервью «МК».

«Дело в том, что Зеленский использует оборонительную тактику Гитлера, у которого был стратегический оборонительный рубеж "Восточный вал", города-крепости, вера в чудо-оружие (...) и т.д. Соответственно, города-крепости, включая Купянск, есть и у Зеленского», — объясняет эксперт.

Он также считает, что украинское командование во главе с украинским президентом отдали приказ биться в окружении до последнего. Цель этого, объясняет логику командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кнутов, измотать армию Россию.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Купянске. По его словам, ВСУ продолжают оборонять город.

