Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:36, 23 сентября 2025Наука и техника

Происхождение рук оказалось связано с клоакой древних рыб

Nature: Развитие рук связано с генетическими механизмами, формирующими клоаку
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Daiga Ellaby / Unsplash

Международная команда биологов показала, что развитие пальцев у наземных животных связано с генетическими механизмами, которые миллионы лет назад управляли формированием клоаки у древних рыб. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые изучили работу регуляторных участков ДНК, контролирующих Hox-гены, ответственные за развитие конечностей. У рыб удаление этих участков не влияло на рост плавников, но нарушало формирование клоаки — общего отверстия для пищеварительной, выделительной и половой систем. У млекопитающих те же самые участки ДНК оказываются необходимы для нормального развития конечностей и пальцев.

Авторы делают вывод, что в ходе эволюции древний генетический механизм, изначально связанный с клоакой, был «переиспользован» для формирования конечностей. Это открытие помогает объяснить, как у предков человека плавники постепенно превратились в лапы, а затем и в руки.

Ранее ученые объяснили, что чувствительность зубов может быть связана с их древней функцией: изначально зубоподобные структуры у рыб служили сенсорными органами, а не инструментом для жевания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    На Украине захотели привлечь принца Саудовской Аравии к постройке школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости