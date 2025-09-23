Бывший СССР
07:17, 23 сентября 2025

Раскрыто имя первого руководителя пыточной СБУ

РИАН: Первым руководителем пыточной СБУ в аэропорту Мариуполя был Хараберюш
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Александр Хараберюш был первым руководителем пыточной Службы безопасности Украины в аэропорту Мариуполя, которая также известна как «Библиотека». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«С 2013 по 2017 год начальником главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области был полковник Хараберюш Александр Иванович, курирующий печально известную "Библиотеку" в Мариупольском аэропорту», — говорится в материале. Отмечается, что в марте 2017 года джип, в котором находился Хараберюш, был взорван в Мариуполе, и мужчина погиб.

Ранее стало известно, что в Полтаве на Украине систематически пытали заключенных следственного изолятора.

