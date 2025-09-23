Рассказывающая о маньяках журналистка опровергла популярный стереотип о них

Журналистка Саша Сулим назвала маньяков неинтересными людьми

Популярная журналистка и блогерша Саша Сулим, работающая в жанре тру-крайм, назвала маньяков неинтересными людьми. Расхожий стереотип о преступниках она опровергла в видео, доступном на YouTube-канале «Просто такая генетика».

По словам Сулим, когда она только начинала писать тексты на криминальную тематику, ее очень интересовало общение с преступниками. Однако затем она изменила свое мнение. «В жизни это по большей части неинтересные люди, которые вряд ли что-то могут рассказать мне важного и интересного», — сказала журналистка.

Она считает, что интерес к маньякам вызван лишь тем, что авторы книг, фильмов и сериалов о них стараются показать героев-преступников необычными и загадочными.

Ранее Сулим назвала главное отличие российских звезд от американских. По ее мнению, знаменитости в США охотнее идут на контакт с журналистами и не отказывают им в интервью.