Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:27, 23 сентября 2025Наука и техника

Объяснена причина появления таинственных гигантских кратеров в Сибири

STOTEN: Взрывные газовые выбросы стали причиной образования кратеров в Сибири
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: V. Belov / Shutterstock / Fotodom

В журнале Science of The Total Environment (STOTEN) опубликовали исследование, объясняющее происхождение гигантских кратеров, обнаруженных в Западной Сибири за последние десять лет. Эти образования диаметром в десятки метров и глубиной более 50 метров возникли в результате мощных взрывов, выбросивших глыбы льда и грунта с глубины сотен метров.

Авторы работы отмечают: прежние модели связывали появление кратеров исключительно с процессами внутри вечной мерзлоты — таянием льда или разложением газогидратов под действием потепления. Однако расчеты показали, что одних этих факторов недостаточно для того, чтобы создать необходимое давление.

Материалы по теме:
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025

Новые данные указывают, что ключевую роль играет выброс тепла и газа из глубинных пластов, расположенных под мерзлотой. Климатическое потепление лишь ускоряет процесс, вызывая деградацию вечной мерзлоты и образование озер и рек, которые дополнительно прогревают грунт. Это создает условия для накопления газа и последующего взрывного выброса.

Ученые подчеркивают: образование газовых кратеров связано с уникальной геологией Ямала и Гыдана, где залегают крупнейшие месторождения природного газа. Но подобные процессы могут происходить и в других регионах, что делает их важным индикатором изменений климата и потенциального ускорения выбросов метана в атмосферу.

Ранее специалисты обнаружили повышенную радиацию в северотаежных экосистемах Кольского полуострова: цезий-137 активно накапливался во мхах, в кустарниках и вересковых растениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Названа причина экстренной госпитализации Панкратова-Черного

    Белоруссия заявила о готовности открыть границы с одной страной НАТО

    Российских артистов цирка привезли на стройку в Таиланде и обманули на деньги

    Глава Совета судей России выступил с заявлением после новостей о миллиардах

    Удар реактивных «Гераней» по Запорожью попал на видео

    Бывший футболист сборной Германии оценил перспективы Карпина в «Динамо»

    Названа цель обнародования данных о миллиардах главы Совета судей России

    Россияне начали страховать багаж и рейсы в путешествиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости