07:35, 12 сентября 2025Наука и техника

В северной тайге нашли след радиации

Life: На Кольском полуострове обнаружили накопление радионуклида цезия-137
Екатерина Графская
Архивное фото. Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Ученые провели первое комплексное исследование поведения радионуклида цезия-137 в северотаежных экосистемах Кольского полуострова и обнаружили его активное накопление в растительности. Результаты работы опубликованы в журнале Life.

Исследования охватили 12 мониторинговых площадок на разном расстоянии от Кольской АЭС. С помощью гамма-спектрометрии специалисты зафиксировали, что наибольшая концентрация радиоцезия наблюдается в растениях семейства вересковых, а также в мхах и кустарниках. Уровень активности варьировался от 4,7 до 164,8 Бк/кг, что сопоставимо с показателями скандинавской тайги и заметно выше, чем в центральной части России.

При этом неожиданный вывод исследования — фоновые территории в 30 километрах от станции оказались более загрязнены, чем зона санитарной защиты. Ученые подчеркивают: это указывает не на влияние АЭС, а на глобальные выпадения радионуклидов, главным образом после ядерных испытаний 1960-х годов и аварии на Чернобыльской АЭС.

Ключевым фактором оказались свойства почвы. Высокая подвижность цезия связана с низким содержанием питательных веществ и органики в подзолистых грунтах, характерных для севера. Это повышает риск попадания радионуклида в пищевые цепи, от растений до животных, что может иметь долгосрочные экологические последствия для северных экосистем.

Ранее в Арктике было зафиксировано повышение естественного радиационного фона: концентрация радона на архипелаге Новая Земля оказалась почти вдвое выше показателей прошлого года.

ЖЗЛ
