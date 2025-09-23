Наука и техника
18:13, 23 сентября 2025Наука и техника

Росгвардия заменит радио на провод в дронах для СВО

Росгвардия в зоне СВО переведет радиоуправляемые БПЛА на оптоволокно
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Росгвардии модернизируют дроны в зоне СВО, заменяя модуль радиоуправления проводной связью по оптоволокну. Об этом Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации сообщила в Telegram.

Военнослужащие 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии изготавливают катушки для оптоволокна различной длины. Детали изделия печатают на 3D-принтере в полевой лаборатории. После намотки провода на катушку его соединяют с воздушным модулем и наземной станцией управления. Затем катушку испытывают на полигоне.

«Главное преимущество таких "птичек" — неуязвимость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы, которую обеспечивает проводное оптоволоконное соединение с пультом», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре стало известно, что Научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал морской безэкипажный катер, управляемый по оптоволокну. Аппарат может выполнять роль дрона-камикадзе или носителя FPV-беспилотников.

    Все новости