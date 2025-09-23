Россиян предупредили о наказании за игнорирование электронной повестки в военкомат

Юрист Соловьев: Игнорирование электронной повестки может наказываться штрафом

Игнорирование призывником электронной или бумажной повестки в военкомат может наказываться штрафом. Об этом предупредил юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru.

По его словам, в случае неявки в военный комиссариат без уважительной причины может быть наложена административная ответственность с взысканием от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Соловьев также напомнил, что за несообщение в военкомат о переезде призывнику грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, о выезде из России на срок более шести месяцев — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, об изменении семейного положения — до 5 тысяч рублей. Кроме того, потеря документа воинского учета может наказываться взысканием от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Ранее в Генштабе России пояснили, что уведомления о направлении электронной повестки, а также о наложении и отмене ограничительных мер поступают в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги». У призывника будет 20 дней, чтобы явиться в военкомат.

1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. Срок службы останется прежним и составит 12 месяцев. Призывники будут направляться в места дислокации воинских соединений на территории страны без привлечения к выполнению задач специальной военной операции.