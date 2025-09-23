Россиян предупредили об опасности резкого похолодания

Врач Муртазалиева: При резком похолодании могут обостриться астма и бронхит

При резком похолодании в сентябре у некоторых людей могут обостриться астма и бронхит. Об опасности изменения погоды предупредила россиян врач общей практики ГБУЗ г. Москвы «Диагностический клинический центр №1 ДЗМ» Джамилат Муртазалиева, пишет «Мир 24».

«Резкое похолодание, как правило, чаще сказывается на пациентах с хроническими заболеваниями — прежде всего, сердечно-сосудистыми, дыхательными и опорно-двигательного аппарата. Мы ожидаем увеличения обращений с обострениями гипертонии, ишемической болезнью сердца, артритами и артрозами», — рассказала специалистка.

Чтобы снизить риски обострений, Муртазалиева посоветовала одеваться по погоде, соблюдать личную гигиену, регулярно измерять артериальное давление и продолжать прием уже назначенных препаратов. Врач также порекомендовала избегать переохлаждения и по возможности не находиться в местах большого скопления людей.

Ранее жителей Москвы предупредили о резком похолодании. По словам синоптиков, 23 сентября температура воздуха в столице опустится на 15 градусов по сравнению с понедельником. В ближайшие дни температура в столичном регионе продолжит падать. Так, в ночь на среду, 24 сентября, прогнозируется плюс 6–8 градусов, по области — до плюс 4, а днем — плюс 10–12 градусов.

