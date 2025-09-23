Москвичей предупредили об экстремальном похолодании на 15 градусов

Вильфанд: Во вторник похолодает на 15 градусов по сравнению с понедельником

Во вторник, 23 сентября, температура в Москве опустится на 15 градусов по сравнению с понедельником. Об экстремальном похолодании жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством «Интерфакс».

По словам синоптика, утром сегодняшнего дня начнется меняться циркуляция воздуха: он еще будет поступать с юго-запада, однако одновременно циклон, центр которого перемещается из Скандинавии на север Урала, приведет к перемещению в тылу циклона воздуха из Скандинавии. За счет этого, продолжил специалист, произойдет смешение двух воздушных масс. «Поэтому в первой половине дня температура будет плюс 16-18 градусов, но уже к концу дня северные потоки будут побеждать и к вечеру температура понизится до плюс 10-12 градусов. Произойдет резкое понижение температуры на 15 градусов», — поделился информацией Вильфанд.

В ближайшие дни температура в столичном регионе продолжит падать. Так, в ночь на среду, 24 сентября, прогнозируется плюс 6-8 градусов, по области — до плюс 4, а днем — плюс 10–12 градусов. При этом, добавил синоптик, такие показатели соответствуют средним многолетним значениям для этого периода года.

Между тем с четверга, 25 сентября, из-за продолжающегося похолодания температура окажется ниже нормы на три градуса, что скорее соответствует октябрьским значениям. «С понедельника в четверг мы перенесемся из июля в октябрь, погода будет опережать свое развитие на 10-14 дней», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

В ночь на четверг в столице будет плюс 2-4 градуса, по области до нуля, днем примерно 10 градусов тепла: в Москве плюс 9-11 градусов, а в Подмосковье от плюс 6 до плюс 11 градусов. В пятницу и субботу, 26 и 27 сентября, в ночные часы столбики термометров покажут значения в диапазоне от плюс 1 до 6 градусов. При этом Вильфанд не исключил заморозки. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 9-14 градусов. Температура заключительного дня недели также будет походить на октябрьскую: от нуля до плюс пяти градусов ночью, а днем — 8-13 градусов, что на три градуса ниже нормы.

Что касается осадков, во вторник погода станет более облачной, в течение дня ожидается небольшой дождь, который к вечеру будет усиливаться. В общей сложности в столице выпадет примерно 4-6 миллиметров осадков, однако сильного дождя не ожидается. В ночь на среду дождь продолжится. В дальнейшем существенных осадков не предвидится.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувшая ночь была рекордно теплой для Москвы.