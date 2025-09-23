Экономика
Россиянам начали массово обнулять лимиты по кредиткам

Россияне начали массово жаловаться на обнуление банками лимитов по кредитным картам, пишет газета «Известия». Сами банки объясняют это тем, что таким образом стремятся снять долговую нагрузку с клиентов, чтобы не делать большие резервы и не нарушать требования ЦБ.

В некоторых случаях, указывает газета, уведомления об обнулении кредитного лимита поступало уже после того как изменения вступили в силу. В результате дисциплинированные клиенты, которые никогда не допускали просрочек и всегда пользовались льготным периодом, столкнулись с блокировкой покупок и невозможностью оплатить повседневные расходы.

Участники рынка отмечают, что корректировка лимитов по кредитным картам — распространенная рыночная практика, которая применяется к клиентам с повышенным уровнем риска, высокой долговой нагрузкой или просроченной задолженностью. В свою очередь эксперты указывают, что кредитки становятся невыгодными для банков. Дело в том, что люди, которые платят пластиком только во время льготного периода, по сути, пользуются заемными средствами под 0 процентов годовых.

Ранее сообщалось, что в августе выдача кредитных карт в России выросла более чем на 20 процентов. В количественном выражении выдача увеличилась на 23 процента в сравнении с июлем, а в денежном — на 27 процентов. Всего за месяц оформили 1,46 миллиона договоров на кредитки с лимитом 218,1 миллиарда рублей. Средний лимит по карте составил 150 тысяч рублей.

