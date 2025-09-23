Россиянам назвали причины снижения кредитных лимитов в банках

Эксперт Сидоров: Банки снижают кредитные лимиты ради резервирования денег

Банки снижают кредитные лимиты из-за требования об обязательном резервирования средств под весь одобренный лимит по карте. Такую причину назвал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, его слова приводит газета «Известия».

Осенью 2025 года россияне начали массово жаловаться на обнуление банками лимитов по кредитным картам. Даже дисциплинированные клиенты, которые никогда не допускали просрочек и всегда пользовались льготным периодом, столкнулись с блокировкой покупок и невозможностью оплатить повседневные расходы.

По словам эксперта, снижение лимитов затронуло прежде всего «спящие» карты, владельцы которых не используют кредитные средства, а ограничиваются только льготным периодом.

«В первую очередь под сокращение попадают пользователи, которые не приносят банку дохода: никогда не выходят за рамки беспроцентного периода, получают кешбэк, но не пользуются другими услугами банка. По оценкам экспертов, таких клиентов около двух процентов от всех держателей кредиток. Банки больше не могут позволить себе "содержать" убыточных клиентов при высоких процентных ставках и жестких требованиях ЦБ к резервированию», — пояснил он.

Сейчас кредитные организации стали более избирательными, но они все еще готовы идти навстречу клиентам. Чтобы сохранить лимит по карте, нужно пользоваться несколькими банковскими услугами одновременно — пополнять депозит, совершать переводы, периодически пользоваться кредитом с выплатой процентов, добавил Сидоров.

По итогам августа 2025-го выдача кредитных карт в России подскочила более чем на 20 процентов. В количественном выражении выдача увеличилась на 23 процента в сравнении с июлем, а в денежном — на 27 процентов. Всего за месяц оформили 1,46 миллиона договоров на кредитки с лимитом 218,1 миллиарда рублей. Средний лимит по карте составил 150 тысяч рублей.