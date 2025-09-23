Моя страна
Россияне начали страховать багаж и рейсы в путешествиях

Зарина Дзагоева
Фото: Monster Ztudio / Shutterstock / Fotodom  

Российские путешественники начали чаще страховать багаж и рейсы в поездках. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 45 процентов опрошенных теперь страхуют перелеты от отмены или задержки, но не регулярно. А 43 процента респондентов отказываются от этой услуги вовсе. 12 процентов россиян последовательно защищают свои поездки страховыми полисами.

Также специалистам удалось выяснить, что 24 процента страхуют багаж только от потери, а еще 22 — делают то же самое, но лишь при международных рейсах. При этом 35 процентов полностью доверяют авиакомпаниям свои вещи без страховки. И лишь 5 процентов респондентов уже пожалели, что не защитили багаж и перелет.

Ранее сообщалось, что летний отпуск стал для россиян еще дороже. Так, по информации специалистов сервиса «Купибилет», средний бюджет россиян на отпуск летом составил 200 тысяч рублей.

