Россиянка отсудила у метро более ста тысяч рублей за скользкую лестницу

Петербурженка отсудила у метро 103 тыс. рублей за падение на скользкой лестнице

Жительница Петербурга отсудила у городского метрополитена более ста тысяч рублей за скользкую лестницу. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба местной прокуратуры.

В декабре 2024 года 67-летняя женщина, спускавшаяся ко входу станции «Новочеркасская», поскользнулась на лестнице, которая не была очищена от наледи, и упала. Медики диагностировали у нее закрытый перелом руки со смещением. Позже прокурор петербургского метрополитена направил в суд исковое заявление с требованием взыскать в пользу пенсионерки компенсацию морального вреда и расходов на лекарства. В результате его требования были удовлетворены и организация выплатила пострадавшей 103 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники коммунальной службы заплатят жителю Кирова с инвалидностью 200 тысяч рублей за падение на льду.