Россиянка укусила инспектора ДПС из-за мужа

Суд оштрафовал свердловчанку за укус инспектора ДПС, остановившего ее мужа

Кушвинский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей местную жительницу, которая применила насилие по отношению к инспектору ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах Свердловской области.

Все произошло в начале мая. Полицейские остановили машину с Татьяной Шипициной и ее мужем — последний находился за рулем в состоянии опьянения. Когда на мужчину составляли протокол, его жена пыталась всячески мешать этому — садилась на колени к супругу прямо в служебном автомобиле, рвала акт освидетельствования и даже укусила за руку инспектора.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ. С учетом времени, проведенного под стражей, она заплатит штраф в размере 37 тысяч рублей.

