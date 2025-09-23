Российские полицейские поймали байкера голыми руками и попали на видео

Mash: Во Владивостоке инспекторы ДПС поймали мопедиста-нарушителя голыми руками

Во Владивостоке инспекторы ДПС поймали байкера голыми руками. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как служебная машина преследует мопедиста и прижимает его к обочине. Один из полицейских в это время пытается достать до нарушителя рукой. Спустя примерно минуту ему удается схватить байкера за куртку и остановить его.

По данным канала, погоня произошла в районе Седанки. Лихого гонщика удалось поймать.

