12:25, 23 сентября 2025Силовые структуры

Российские полицейские поймали байкера голыми руками и попали на видео

Mash: Во Владивостоке инспекторы ДПС поймали мопедиста-нарушителя голыми руками
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Во Владивостоке инспекторы ДПС поймали байкера голыми руками. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как служебная машина преследует мопедиста и прижимает его к обочине. Один из полицейских в это время пытается достать до нарушителя рукой. Спустя примерно минуту ему удается схватить байкера за куртку и остановить его.

По данным канала, погоня произошла в районе Седанки. Лихого гонщика удалось поймать.

Ранее в центре Москвы произошла полицейская погоня за подростком, который ехал по тротуару на родительском кроссовере Jaecoo.

