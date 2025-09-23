Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 23 сентября 2025Бывший СССР

Российские «Герани» поразили аэродром ВСУ в Сумской области и попали на видео

Военкор показал кадры удара беспилотников «Герань-2» по аэродрому ВСУ у Конотопа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские беспилотники «Герань-2» поразили аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Конотоп в Сумской области. Кадры удара показал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

«Кадры нанесения ударов по инфраструктуре аэродрома ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Конотоп Сумской области», — написал он.

На попавшем в сеть видео можно заметить, как на территории аэродрома последовательно происходят несколько взрывов, после которых в небо поднимаются столбы дыма.

Ранее в сеть попал момент удара российских беспилотников по подконтрольному Киеву Запорожью. До этого стало известно, что российские войска сбросили фугасные авиабомбы (ФАБ) на территорию завода «Мотор Сич» в Запорожье.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    Звезда «Уральских пельменей» назвала отличие европейских женщин от российских

    ЗАЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ

    Экс-жена наводившего ракеты ВСУ на своих офицера рассказала о его отношении к СВО

    Названа дата включения отопления в Москве

    Трамп похвастался своей речью в ООН

    Бортпроводник употребил наркотики для усиления сексуальных ощущений и избежал тюрьмы

    Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

    Военкор раскрыл подробности обстановки в Купянске

    В российском регионе решили судьбу надругавшегося над падчерицей педофила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости