Российские «Герани» поразили аэродром ВСУ в Сумской области и попали на видео

Военкор показал кадры удара беспилотников «Герань-2» по аэродрому ВСУ у Конотопа

Российские беспилотники «Герань-2» поразили аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Конотоп в Сумской области. Кадры удара показал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

«Кадры нанесения ударов по инфраструктуре аэродрома ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Конотоп Сумской области», — написал он.

На попавшем в сеть видео можно заметить, как на территории аэродрома последовательно происходят несколько взрывов, после которых в небо поднимаются столбы дыма.

Ранее в сеть попал момент удара российских беспилотников по подконтрольному Киеву Запорожью. До этого стало известно, что российские войска сбросили фугасные авиабомбы (ФАБ) на территорию завода «Мотор Сич» в Запорожье.