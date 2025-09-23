Удар российских ФАБ по заводу в Запорожье попал на видео

Удар российских ФАБ с УМПК по заводу «Мотор Сич» в Запорожье попал на видео

Российские войска нанесли удар фугасными авиабомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Видео удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На попавших в сеть кадрах видно, как на территории предприятия последовательно происходит несколько взрывов. Как отмечают авторы канала, завод атаковали при помощи ФАБ-500.

Ранее стало известно, что украинские военные попали под удар авиабомб, пытаясь занять позиции под Красноармейском (украинское название — Покровск). Сообщалось, что инцидент произошел вблизи Новопавловки.

