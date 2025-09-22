Украинские военные попытались закрепиться на позиции и попали под ФАБ

Удар российских ФАБ помешал бойцам ВСУ закрепиться на позиции

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались закрепиться на позициях, однако попали под удар российских фугасных авиабомб (ФАБ). Об этом сообщает Telegram-канал Aviahub.

На опубликованных в сети кадрах видно, как украинские военные выгружаются из автомобиля и занимают позицию вблизи дороги. Однако после этого в это место падают несколько авиабомб.

«Чубатые террористы (бойцы ВСУ — прим. «Ленты.ру») захотели закрепиться, но получилось только аннигилироваться», — отметили авторы канала.

Как сообщил Telegram-канал «Два майора», инцидент произошел на Красноармейском направлении фронта, вблизи Новопавловки.

Ранее в сети появились кадры удара трехтонной ФАБ по месту расположения подразделений ВСУ в Гавриловке. Какие потери понесли украинские войска в результате атаки не уточняется.

