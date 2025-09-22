Украинские военные попытались закрепиться на позиции и попали под ФАБ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались закрепиться на позициях, однако попали под удар российских фугасных авиабомб (ФАБ). Об этом сообщает Telegram-канал Aviahub.
На опубликованных в сети кадрах видно, как украинские военные выгружаются из автомобиля и занимают позицию вблизи дороги. Однако после этого в это место падают несколько авиабомб.
«Чубатые террористы (бойцы ВСУ — прим. «Ленты.ру») захотели закрепиться, но получилось только аннигилироваться», — отметили авторы канала.
Как сообщил Telegram-канал «Два майора», инцидент произошел на Красноармейском направлении фронта, вблизи Новопавловки.
Ранее в сети появились кадры удара трехтонной ФАБ по месту расположения подразделений ВСУ в Гавриловке. Какие потери понесли украинские войска в результате атаки не уточняется.