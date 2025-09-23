Бывший СССР
17:16, 23 сентября 2025

Удар реактивных «Гераней» по Запорожью попал на видео

Появилось видео удара реактивных дронов по Запорожью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Момент удара реактивных дронов «Герань» по Запорожью попал на видео. Его публикует Telegram-канал «УНИАН».

«В сети появились кадры прилетов сразу трех реактивных «"шахедов" в Запорожье сегодня утром», — сказано в публикации.

На видео можно заметить последовательные атаки трех дронов, после падения которых слышны взрывы. На месте ударов появляются пожар и высокий столб дыма.

Ранее российский ударный дрон «Герань-2» нанес результативный удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Это понесло потери командиров бригады и военной техники.

